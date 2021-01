Efraín Ruales: conmoción en Ecuador por el asesinato a plena luz del día del popular presentador de televisión

"Yo diría que el tema del robo se descartaría. Nosotros no podemos decir si hubo amenazas o no, estamos en el proceso investigativo. La primera hipótesis no podría decirse que se trata de un robo", dijo a periodistas César Zapata, un comandante de la Policía Nacional.