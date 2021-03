"La crisis ha afectado lo más sensible, lo más protector que tenemos en la sociedad venezolana: las familias"

La organización no gubernamental, fundada en 2005 e integrada por profesores e investigadores de las principales universidades de Venezuela , publicó en diciembre su reporte anual sobre la violencia en el país.

Cuando las madres emigran del país, hay niños que quedan al cuidado de familiares que no son directamente los que los vienen cuidando.

Un factor que debe ser tomado en cuenta es que cuando los niños quedan a cargo de otros familiares, se convierte en una situación que calificaría de preocupación, de riesgo, la cual debe ser, si no vigilada, al menos apoyada.

En los registros puntuales que hacemos en cada uno de los estados se observa un incremento notorio, en particular en el periodo de confinamiento por la pandemia y, si se compara con el mismo periodo del año anterior, se encuentra una duplicación de los casos en la mayoría de los estados del país.

Queremos advertir que las cifras del informe no las quisiéramos presentar como la verdad o la medición inequívoca porque son cifras que tomamos a partir de los pocos datos disponibles a los que podemos acceder o que podemos registrar a partir de estudios locales, consultas directamente en las comunidades, casos documentados en la prensa.

Pero en este momento no tenemos estadísticas o registros públicos en esta materia.

Varias organizaciones no gubernamentales y diferentes sectores de la sociedad venezolana se han movilizado para visibilizar el impacto de la crisis económica en los niños. (Foto: 2019)

No es que hemos visto un solo caso. No podemos presentar una estadística general, pero sí advertir que eso está ocurriendo y es muy preocupante. Además sucede ante el silencio de otros familiares. Pareciera que la vida del niño, su dignidad y protección no importara.