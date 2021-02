"'Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador’ pone el dedo en la llaga en el momento necesario": el comentado documental venezolano que busca llegar a los Oscar

Las casas son palafitos, construcciones dentro del agua que se sostienen sobre pilares apenas pocos metros por encima de la superficie. No hay carreteras ni vehículos sino canales y botes.

Escapan de un enemigo natural "que se come al pueblo" llamado sedimentación y que consiste en la acumulación de tierra en el fondo del lago hasta que ya no queda apenas espacio para el agua.

Pero esa no es la única razón por la que se van. También están la falta de oportunidades, la pobreza y la falta de interés de las autoridades.

A mí me ha sobrecogido ver cómo tantos venezolanos de tan distintos escenarios se ven reflejados en la historia de Congo Mirador.

Es un documental que narra pero no explica. Se adentra en las familias de Congo Mirador, su pobreza, la división política, cómo se van del pueblo, pero no da cifras de la crisis migratoria de Venezuela, ni de la pobreza ni la violencia. ¿Cuál es entonces el trasfondo de la película?

En Congo Mirador, por ejemplo, hay mucho incesto. Me resultaba extravagante ver cómo se enamoran entre sí.

Luego indagamos en las relaciones de poder. Por ejemplo, la relación entre la líder local y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder), Tamara Villasmil, que le decía a Natalie Sánchez, la maestra del pueblo, que la iba a sacar (de la escuela) "por no ser parte del partido". Allí había celos porque la maestra era más joven y bella.

A mí no me interesaba tanto presentar a Tamara y sus contradicciones. Pero mi exesposo Sepp (Brudermann, productor de la película), que ha trabajado con temas de judíos y tiene un conocimiento político muy interesante, quiso mostrar ese momento flaco que tuvo Tamara cuando se reúne con el gobernador para pedir ayuda y detener la sedimentación.

Era algo a lo que yo no le había prestado atención y que dejé archivado en una carpeta. Pero él lo tomó y le dio la vuelta.

En la edición veíamos esas relaciones, pero no dábamos para completar mi ambición de un relato coral con cinco líneas narrativas que se entrelazaran. Así que nos quedamos en un aspecto más político, cómo estos personajes que, adoptando un rol partidista, le quitaban al otro la pensión o el trabajo y lo dejaban en la nada.

Muchas de las cosas además no se pagaron.

Lo que hicimos fue montar todo con varias fuentes: los de Tribeca fueron de los primeros, Catapult Film Fund nos ayudaron al principio y al final, y ya con lo que el IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) nos dio tuvimos suficiente para decir: "Ok, ahora sí estamos haciendo una película de verdad". El proceso era enviar varias solicitudes de las que salía una si acaso.

Tuvimos que tomar decisiones importantes, como convivir con ellos pero no grabarles. Fue doloroso no incluirlo en la trama, pero ya llevábamos tres años grabando y no queríamos poner en riesgo a las familias.