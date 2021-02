"Lo que más nos asusta es que a mis padres les quiten la casa": la angustia de una familia peruana por pagar las deudas tras enfermar de covid-19

"Cuando veo a mi papá me siento plena, dichosa. Él ha vuelto a nacer, y creo que cada acción que hemos hecho, ha valido la pena", le dice emocionada a BBC Mundo Peggy, una joven peruana que trabaja en ventas.

No fue el único integrante de la familia en infectarse con el nuevo coronavirus en mayo del año pasado.

La situación que atraviesa la familia de Max Blanco no es un caso aislado.

Son muchas las personas en América Latina que han asumido deudas enormes al verse forzadas a recurrir a clínicas privadas al no dar abasto los sistemas de salud pública.

De hospital en hospital

"Kery empezó a llamar a sus amigos y colegas, y todos le decían lo mismo: no vas a encontrar un lugar para ingresar a tu papá. Ella igual lo siguió intentando. Fue un recorrido desgastante y desalentador".

Como Peggy y sus hermanas no tenían dinero para internar a su madre, compraron un tanque de oxígeno y otros implementos y la trataron en la casa.

Tomaron la decisión de no internarla, ya que no tenían de dónde sacar otros US$25.000 para un segundo abono de garantía, y crearon un cuarto en la casa con lo que tenían para poder tratarla allí.

Esperanza truncada

Pocas horas después, las clínicas llegaron a un acuerdo con el gobierno sobre cuánto cobrarían a las personas que acudieran a ellas si no encontraban espacio en el sistema público.

Sin embargo el acuerdo alcanzado entre las autoridades y las clínicas privadas no la benefició: muchas instituciones médicas privadas no se sumaron (algunas aduciendo que el gobierno tiene deudas con ellas que aún no ha pagado), entre ellas la clínica en la que estaba internado Max Blanco.