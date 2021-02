Venezuela y Colombia: por qué Duque se "arriesga" ahora con la ambiciosa medida de regularizar a los migrantes venezolanos

Un tercio de los casi 6 millones de migrantes que han salido de Venezuela por la crisis que afecta a su país están en Colombia y, de ellos, casi un millón no cuentan con un estatus migratorio regularizado.

Ahora Duque, en nombre del Estado colombiano, decid i ó devolver el favor . Y, de paso, archivar, al menos por un tiempo, la discusión sobre si Colombia ha sido o no generosa con los "hermanos venezolanos".

Venezuela, un asunto local para Colombia

Durante la pandemia, Duque generó controversia cuando dijo que "quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no (recibirán la vacuna contra la covid-19)".