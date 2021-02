Migrantes venezolanos en Colombia: qué derechos tendrán cuando regularicen su situación

De los casi dos millones de venezolanos que hay en el país, el 90% vive de la economía informal y 56% no cuenta con un estatus migratorio regular, según cifras oficiales.

Duque añadió: "(La regularización) también nos da a nosotros la certeza (de) que una vez cumplido el periodo de registro, quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y por supuesto, sujeto a deportación".

El anuncio de Duque fue recibido por algunos colombianos con escepticismo, en especial porque asumieron que la regularización incluía nacionalización o, lo que es más políticamente sensible, el derecho al voto. Colombia celebra elecciones en 2022.

Sin embargo, las autoridades han sido claras en que el Estatus de Protección Temporal no da ciudadanía colombiana.

Salud y educación

Lucas Gómez García, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, le dijo a La Silla Vacía: "No vamos a nacionalizar a nadie. Justamente un Estatuto Nacional de Protección permite una permanencia en el territorio durante un periodo de diez años, pero no le da la nacionalidad a esa población".

Los venezolanos regularizados no serán residentes ni tendrán cédula.

No son votos

Si bien los migrantes venezolanos harán parte del sistema colombiano, no podrán votar, como sugieren algunos.

" No es una medida para darles cédula y que puedan votar en las elecciones, ni siquiera en las locales ", aclaró Gómez.

Aunque no pueden votar en presidenciales ni legislativas, los residentes con cédula de extranjería pueden elegir alcaldes, concejos y juntas locales.

Los venezolanos regularizados, no obstante, no serán residentes ni tendrán cédula.Harán parte de un régimen transitorio que da derechos sociales y económicos, pero no ciudadanía.