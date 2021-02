Coronavirus en Chile: las claves que explican la exitosa campaña de vacunación contra la covid-19 en el país sudamericano

Chile administra 5,58 por cada 100 habitantes, según los últimos datos del registro Our World in Data, de la Universidad de Oxford (hasta el 10 de febrero).

Compra anticipada de vacunas y diversificación

Para ello, hay que tener en cuenta que Chile tiene los recursos para hacerse con la vacuna. Miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, tiene uno de los mayores PIB per cápita de la región, aunque también hay que tener en cuenta que tiene una tasa de desigualdad más alta que el promedio de la OCDE.

Colaboración científico-clínica

Capacidad institucional y coordinación

Contra el "turismo de vacunación"

Las autoridades chilenas rectificaron el plan inicial de inmunización publicado por el Ministerio de Salud y anunciaron este miércoles que no vacunarán contra la covid-19 a los extranjeros que no sean residentes en el país, con el objetivo de evitar el denominado "turismo de vacunación".

"No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista (...), ni quienes se encuentren de forma irregular", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

"Lo que se está tratando de evitar es el turismo de vacunación, no se trata de no vacunar a los extranjeros, sino de no vacunar a personas con visa de turista", dice López-Calva al respecto del anuncio chileno.