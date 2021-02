Las críticas de la oposición venezolana a Chile por la deportación de migrantes

"La decisión del gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no está en consonancia con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a cientos de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de nuestro país su segunda patria", escribió en Twitter Julio Borges, el "comisionado de asuntos exteriores" del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

"Colapso"

"Las deportaciones no van a frenar el deslave humano de venezolanos. No se emigra voluntariamente, se huye forzosamente de la dictadura, son refugiados. Aquellos con antecedentes penales, que les caiga todo el peso de la ley, pero por unos pocos no pueden pagar muchos inocentes", escribió en su cuenta de Twitter David Smolansky, representante ante la OEA de Juan Guaidó.