Coronavirus en Perú: 4 claves para entender el escándalo de las vacunas que convulsiona al país

1. ¿Cómo se originó el escándalo?

La primera en irse fue la ministra de Salud Mazzetti, quien dimitió el pasado viernes , aunque los detalles de su renuncia no se confirmaron hasta el lunes siguiente.

2. ¿Cuántas personas recibieron irregularmente la vacuna?

3. ¿Qué dicen los implicados?

El expresidente y su esposa fueron vacunados en el mismo Palacio de Gobierno y no formaban parte del equipo de voluntarios, han declarado los responsables del ensayo de las vacunas.

"Sabía que era una vacuna de etiqueta abierta, que tenía componente activo y que no había recibido placebo", declaró.

"Fuimos (con una enfermera) lo vacunamos a él y a su señora esposa. En ese momento sinceramente no me pareció un acto fuera de contexto. Era el presidente de la república y no pensé en ningún aspecto legal, ni político", agregó.