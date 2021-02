Coronavirus: por qué decidí compartir en las redes mi momento más vulnerable en la lucha contra el covid-19

Como practicaba ejercicios físicos y no tenía ninguna condición preexistente, creyó que su enfermedad no se agravaría.

El largo camino

"Casi me sentí en la obligación de exponer estas fotos en Instagram, para que tal vez la gente tenga un poco más de conciencia . Es repugnante ver morir a mucha gente, mientras que a otros no les importa el dolor de los demás y se siguen amontonando", dice Raquel.

La lucha por la vida

"Siempre me cuidé de manera exagerada. No tengo idea de cómo me infecté. El virus está circulando. Entonces, puede que me haya infectado con algún contacto, como en una gasolinera o algo así", dice.