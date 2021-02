Apagones en México: la enorme dependencia mexicana del gas de EE.UU. que dejó al descubierto la tormenta invernal en Texas

Después, la situación escaló a nivel nacional durante el martes, afectando a millones: los cortes programados alcanzaron a 26 de los 32 estados del país , en los que no hubo electricidad por periodos de menos de una hora.

Este miércoles por la mañana ya se había recuperado casi el 100% del servicio para los más de 42 millones de clientes de la CFE afectados en todo el país, pero el riesgo de más apagones no estaba descartado.

¿De qué tamaño es la dependencia?

En 2018, cuando López Obrador llegó al gobierno, México apenas exportó US$28 millones en gas natural, pero trajo del extranjero alrededor de US$7.320 millones. Y no hay grandes diferencias en los años siguientes.

"Cuando tienes esta dependencia, tienes un problema muy grave. No empezó ayer, por lo que era previsible que en cualquier momento pudiera ocurrir un tema de estos [apagones en el país]", dice a BBC Mundo el investigador Francisco Ortiz, de la Universidad Panamericana.

"Es un problema de seguridad nacional que todavía no se ha podido abordar", añade.

¿Cómo se explica?

"Durante muchos años no se puso en práctica ningún plan para extraer gas. Tenemos gas en el país pero no les importó porque el negocio era comprar el gas porque en la compra del gas iba el moche [soborno]", dijo el mandatario este miércoles en rueda de prensa.

Ortiz explica que el incremento del costo es lógico, pues hay "una demanda excesiva y no hay mucho gas" en Texas. Pero el fondo del problema, señala, ha sido la política de los gobiernos mexicanos de las últimas tres décadas hacia las empresas estatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex).

"La directriz para Pemex desde la década de 1990 fue generar más dinero, vendiendo más petróleo y menos gas. Y se dejó a un lado el gas. En la actualidad, el 15% del gas que viene con el petróleo se quema o se libera al aire, porque no hay prioridad de generar gas", explica.

"La decisión financiera adecuada fue comprarlo. La decisión socioeconómica no ha sido la correcta. Entonces, la dependencia energética de México en el gas es tremenda", continúa.

¿No se previó un problema así?

No obstante, en lo inmediato la crisis podría seguir luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una restricción a la venta de gas natural a clientes fuera del estado.

"Siempre se confió en que se tendría el gas. Se había discutido entre académicos qué pasaría si el gobierno anterior de EE.UU., que tenía decisiones drásticas, decidía cerrar la llave del gas. La respuesta fue que es un negocio de particulares que no se podría clausurar", explica.

Ante esto, considera que las soluciones deben venir de los especialistas , no de las estrategias políticas.

"En Alemania no solo tenemos un invierno una semana, como en el norte de México, sino como seis meses del año. Entonces eso es algo importante", advierte.

"No puedes cambiar eso de un día para otro. No hay milagros ni una vara mágica. No tener reservas más allá de 5 días es un riesgo muy peligroso".