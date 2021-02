“Patria y vida”: la polémica por la canción de un grupo de artistas cubanos que fue duramente criticada por el gobierno de La Habana

No es habitual que tantas autoridades y medios oficiales reaccionen al unísono solo por una canción, como ocurrió ahora.

¿Por qué causa controversia "Patria y vida"?

"Bombo y platillo a los 500 (años) de la Habana, mientras en las casa las cazuelas ya no tienen jama (comida)", canta Romero.

"Ya ustedes están sobrando ya no le queda, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando", dice.

"No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos Patria y Muerte sino Patria y Vida", dice la canción.