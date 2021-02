Panamá | "Les robaron la vida": las denuncias de abusos sexuales y físicos a niños en albergues que causan indignación en el país

Mientras, las protestas callejeras no cesan y los manifestantes culpabilizan al gobierno por los abusos cometidos en los albergues que, según la agencia EFE, son 50 en todo el país, con una población de unas 1.200 personas.

La indignación

"Ella trató de escapar y pidió ayuda, pero la devolvieron al albergue. Y dijeron que ahí no pasaba nada, como llevan diciendo desde hace 15 años", señala Armengol.

Y añade que el de esta niña no es el primer caso de un menor que intenta escapar de una de las casas de acogida para evitar los maltratos.

Estas vejaciones no son las únicas, según apunta Samirah Armengol.

La reacción del gobierno

El 16 de febrero, la junta directiva de esta institución solicitó el cierre de los albergues que no cumplan con el proceso de supervisión a nivel nacional que se planea llevar adelante " de manera urgente ".

Ante las denuncias, BBC Mundo solicitó a Senniaf una entrevista, aunque no se obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.

Los menores

La congresista prefirió no brindar detalles de los casos detectados para no interferir con las investigaciones en marcha.

"Lo que ahora tienen no es vida. Nuestros niños y niñas vulnerables pasaron de tener una vida en riesgo a que les robaran la vida y la inocencia. Si algo quedaba de ellos fue asesinado y mutilado dentro de esos espacios que deberían haber garantizado su seguridad y no lo hicieron. Ahí no puede haber vida", concluye Amengol.