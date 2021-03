Investigación de la BBC | Deforestación de la Amazonía: cómo se venden ilegalmente terrenos de la selva en Brasil a través de Facebook

Facebook dijo que estaba "listo para trabajar con las autoridades locales", pero indicó que no tomaría ninguna acción independiente para detener el comercio.

Y, según afirman activistas, el gobierno del país no está dispuesto a detener las ventas.

"Los invasores de tierras se sienten muy empoderados hasta el punto de que no se avergüenzan de entrar en Facebook para hacer negocios ilegales de tierras", señaló Ivaneide Bandeira, directora de la ONG medioambiental Kanindé.

Sin certificados

Muchos de los vendedores admiten abiertamente que no tienen un título de propiedad , el único documento que prueba la propiedad de la tierra según la ley brasileña.

"Libre de riesgo"

"No hay riesgo de una inspección por parte de agentes estatales aquí", dijo mientras caminaba por un trozo de selva tropical que había quemado hasta sus cimientos.

Con la tierra despejada ilegalmente y lista para la agricultura, Guimarães había triplicado su precio inicial de venta a US$ 35 . 000 .

Guimarães no es agricultor. Él tiene un trabajo estable de clase media en una ciudad y ve la selva tropical como una oportunidad de inversión.

Investigación encubierta

Esta reserva es el hogar de una comunidad de más de 200 personas llamada Uru Eu Wau Wau . Y al menos cinco grupos más que no han tenido contacto con el mundo exterior también viven allí, según el gobierno brasileño.

Pero en la reunión, Alves afirmó: "No hay indios [sic] allí. De donde está mi tierra, están a 50 km de distancia. No les voy a decir que en un momento u otro no estarán caminando por ahí".