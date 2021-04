Las parteras de Colombia que les plantan cara a grupos armados para traer niños al mundo

Hurtado recuerda a los combatientes armados parándola al intentar entrar en vecindarios conflictivos. "¿Por qué estás aquí? Quién te envía? ¿En qué casas has estado?", le preguntaban. "Les decía que estaba allí para ayudar a una mujer embarazada y a qué casa necesitaba ir. Entonces se iban y verificaban. Si no había una embarazada allí, estaría en problemas", recuerda.

Apoyo mutuo

"Tan pronto como comenzaron las contracciones, las parteras me apoyaron. Una no se siente sola. No estaba interesada en ir a un hospital porque allí me hubiera sentido aislada", dice Helen González, una joven de 22 años que dio a luz a su hijo hace nueve meses con ayuda de Hurtado.