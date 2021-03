Quién es Luis Robles, el joven que lleva preso casi cuatro meses en Cuba por pararse en una calle con un cartel

21 minutos

"Libertad. No más represión. #Free_Denis", decía el pedazo de cartón que el joven movía mientras caminaba en rondas y decenas de personas lo grababan.

"Luis no conocía a Denis Solís, pero me imagino que se sintió identificado con lo que le pasó, con el Movimiento San Isidro… y llegó el día que se colmó y reventó, y salió para la calle", dice a BBC Mundo desde La Habana Landys Fernández Eliazástigui , hermano de Robles.

Fue entonces cuando ocurrió algo poco común en un país como Cuba: mientras lo detenían, las personas que lo grababan, muchas de ellas mujeres, comenzaron a gritarle a la policía para que no golpearan al joven.

Los videos de la detención y la reacción de apoyo de los que transitaban por el boulevard de San Rafael comenzaron a ser compartidos en las redes sociales y a pasar de un teléfono a otro en la isla, aunque por semanas no se supo quién había protagonizado la protesta o qué le había sucedido después.

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional de Cuba para conocer la posición oficial del gobierno sobre el caso y estas denuncias, pero no obtuvo respuesta.

¿Qué ha dicho el gobierno?

Las autoridades de Cuba no han hablado de forma pública sobre el caso de Robles.

"Cuando fue requerido por las autoridades se resistió y se produjo un altercado en plena calle", alegó López, aunque en los diferentes videos publicados en las redes sociales el joven no parece resistirse al arresto y son los transeúntes los que piden a la policía que no lo maltrate.

La denuncia de la protesta fue recibida con asombro por los presuntos organizadores, que negaron estar implicados y aseguraron no saber a qué se refería el gobierno.

¿Quién es Luis Robles?

"Nosotros pensamos que lo iban a soltar con una multa. La protesta fue un viernes. Nosotros fuimos el sábado y el domingo a la estación de policía, pero no nos atendieron. Cuando volvemos el lunes, nos dicen que ya no estaba allí. No nos dijeron dónde estaba. Nadie nos dio una respuesta", recuerda.