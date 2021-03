"No hay nada, no hay trabajo, no hay nada que hacer": la huida hacia EE.UU. de miles de familias y niños centroamericanos

42 minutos

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

"Que lo piensen bien, porque es duro. No es para cualquiera este camino. Se necesita fe y valor".

Michael tiene 17 años e intenta llegar a Estados Unidos por primera vez desde su Honduras natal.

Pero allí, dice, "no hay nada, no hay trabajo, no hay nada que hacer". Por eso, dice, quiere llegar a EE.UU., "para poder ayudar a mi familia".

Tras un 2020 marcado por la pandemia y el cierre de fronteras entre países, miles de migrantes como Michael -en su inmensa mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador- volvieron a la carretera este año.

Muchos denuncian que, además de la pobreza y violencia habituales, los efectos económicos de la pandemia los dejaron con aún menos posibilidades para sobrevivir.

Por eso emprenden un camino de varias semanas, sin calzado ni ropa adecuada, a 30ºC asfixiantes de temperatura y con apenas comida y agua.

"Estamos en vías de registrar más personas en la frontera sur que en los últimos 20 años", reconoció esta semana el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas.

Muchos de los migrantes que llegan cada día a esta frontera con México reconocen que lo hacen con la esperanza de que la política migratoria del nuevo gobierno de Joe Biden sea más sensible hacia su realidad que la del expresidente Donald Trump.

BBC Mundo acompañó a Michael y a otros migrantes centroamericanos en su difícil y peligroso camino hacia el sueño americano.

Video producido por Marcos González, Sofia Bettiza, Anne Laurent. Cámara: Bernabé Salinas