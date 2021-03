El derecho humano en el que varios países de América Latina van por delante de Europa

En 1992 , un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño pueblo cerca de la capital, San José, era el sitio donde los lugareños arrojaban su basura. Al no tener un sistema de gestión de desechos adecuado, los residuos terminaban amontonados en sus orillas.

Esta notable conclusión no solo estableció un nuevo estándar legal para los tribunales de todo el país. También impulsó la decisión de tallar el derecho humano a un medio ambiente saludable en el ADN legal de Costa Rica durante una reforma constitucional en 1994 , recuerda la abogada Patricia Madrigal Cordero .

"Creo que Costa Rica sería diferente si no estableciéramos esa relación entre los derechos humanos y el medio ambiente ", dice Cordero, quien estuvo involucrada en el proceso legislativo de 1994.

Políticas ambientales más sólidas

Por supuesto, reconocer el derecho "no es una varita mágica que podamos usar para resolver todos nuestros desafíos", dice el abogado ambientalista David Boyd, quien es nombrado relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente en las Naciones Unidas.

Una carta de triunfo en los tribunales

"Si no hubiera habido una fuerte protección constitucional, apuesto a que tanto los derechos ambientales como los derechos de los pueblos indígenas habrían sido básicamente eliminados", dice Rodríguez-Garavito.

Por supuesto, esto no significa que la naturaleza esté suficientemente protegida en América del Sur: la deforestación continúa y la región sigue siendo la más mortífera para los activistas ambientales. Al igual que con otros derechos humanos, "hay una brecha en la implementación", señala.

A menos que las personas vayan a los tribunales, "no verás que se cumple ese derecho", dice Pooven Moodley , abogado de derechos humanos de Natural Justice, una organización sin fines de lucro que trabaja con comunidades locales en África para brindar apoyo legal en cuestiones de justicia ambiental.

Si bien hasta ahora no muchas comunidades han acudido a los tribunales, está comenzando a suceder cada vez más, dice.

A pesar de que la isla de Fiji adoptó la legislación ambiental en 2013, aún no se ha aplicado en los tribunales, tal vez porque las personas, en particular los grupos políticamente marginados, aún desconocen sus derechos o no pueden permitirse el costoso proceso legal, explica Kiji Vukikomoala, abogado que coordina la Asociación de Derecho Ambiental de Fiji.