Coronavirus en Brasil: por qué relacionan al controversial "kit covid" que promueve Bolsonaro contra el coronavirus con un mayor riesgo de muerte

44 minutos

Más de un año después del inicio de la pandemia en la nación sudamericana, Bolsonaro sigue respaldando el uso de medicamentos como la hidroxicloroquina y la ivermectina, a pesar de que varias investigaciones señalan que estos fármacos no son efectivos en el tratamiento de la covid-19.

Sin embargo, las investigaciones científicas señalan que estos productos no tienen ningún efecto en la prevención o el tratamiento temprano del virus.

Porcentajes

El doctor de cuidados intensivos Ederlon Rezende, coordinador en un hospital público de São Paulo, señala que entre el 80% y el 85% de las personas que resultaron contagiadas no desarrollarán una forma grave de covid-19.

Para estos pacientes, explica, el uso del "kit covid" no ayuda en absoluto. Tampoco puede causar daño si la persona no lo toma dosis excesivas, no desarrolla efectos secundarios o tiene enfermedades que pueden empeorar con estos medicamentos.