"En los 70 Venezuela era la modernidad": 3 colombianos que emigraron hace décadas y ya no quieren regresar (pese a la crisis)

40 minutos

Sin embargo, hubo un tiempo en el que el recorrido habitual era el contrario, cuando Venezuela era un país próspero, referente en América Latina, y muchos colombianos buscaban allí las oportunidades que no encontraban en su país, golpeado entonces por un conflicto armado y un menor desarrollo que el de su vecino.

Las dos vidas venezolanas de Valentina

Valentina Delgado, de 63 años, no duda cuando se le pregunta cuál fue su primera impresión de Venezuela cuando llegó con 19.

"Me impresionaban las autopistas, porque en Colombia no había autopistas tan bonitas ni tan bien cuidadas".

Nació en una familia de campesinos en Socorro, en el colombiano departamento de Santander, y allí no estaban acostumbrados a las grandes infraestructuras con las que sí contaba Caracas.

En busca del futuro que no atisbaba en Colombia y huyendo de un cuñado que la pretendía pese a haberse comprometido con su hermana, Valentina se marchó a Venezuela y empezó a trabajar como niñera para diferentes familias venezolanas.

Primero se graduó como secretaria ejecutiva. Luego, como abogada, profesión por la que se decantó: "Quería divorciarme de mi primer marido y no encontraba la manera".

Su esfuerzo fue la razón principal por la que encontró trabajo en el mundo de la abogacía, pero no la única.

También disfrutó de experiencias que no estaban a su alcance en su país de origen. "Fue en Venezuela cuando pude ir por primera vez a la playa, porque mi familia en Colombia no tenía recursos para eso".

"Me han robado muchas veces. Una vez iba en una buseta por el centro de Caracas y me pusieron una pistola en la cabeza para robarle a todos los viajeros".

"Mi pareja de entonces acababa de fallecer y me encontraba muy sola, así que vendí mi apartamento y regresé a Colombia".

Pero cuando empezaba a establecerse en Bogotá "unos delincuentes me abordaron en una cafetería, me drogaron con burundanga y me hicieron ir al banco y a mi casa y entregarles todos mis ahorros".