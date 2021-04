Elecciones Ecuador 2021: quién es Guillermo Lasso, el banquero que a la tercera derrotó a la izquierda correísta y es el nuevo presidente

"Recibiremos un país complicado, el gobierno nacional no tiene liquidez, apenas un saldo de US$400 millones en la reserva que representan apenas el 20% del gasto mensual del gobierno", le dijo a BBC Mundo durante la campaña electoral.

En el triunfo del exbanquero y empresario conservador de 65 años fue clave el descontento que genera el expresidente Rafael Correa , que patrocinaba a Arauz , entre los electores que no votaron por Lasso en la primera vuelta del 7 de febrero.

Suele referirse a un origen familiar humilde que lo llevó a comenzar a trabajar con 15 años en la Bolsa de Valores de su ciudad, Guayaquil. Así trata siempre de quitarse la etiqueta de banquero rico que no se preocupa de los más humildes.

"Nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no vamos a hacer es a subir el IVA", dijo refiriéndose a una polémica medida que busca aumentar la recaudación fiscal de un país con altos niveles de déficit y deuda pública.

Qué propone

Cercano a las ideas del Opus Dei, Lasso, casado y padre de cinco hijos, sorprendió a la ciudadanía cuando durante la campaña electoral propuso que la escultura de Quito de la popular Virgen del Panecillo rotara para que no le diera la espalda a los ciudadanos del sur.

Siempre ha sido un férreo opositor a cualquier propuesta de ley sobre la despenalización del aborto , incluso en casos de violación, pero en campaña se mostró abierto a escuchar a los ecuatorianos y a no imponer su visión e incluso habló de una posible consulta popular sobre el tema.

"El Ecuador conoce que uno de mis principios es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ahora, siendo un presidente de un Estado laico, yo me comprometo de manera absoluta a respetar el punto de vista diferente al mío, y si hay un criterio mayoritario reconoceré que esa es la manera de ver la vida de la mayoría de los ecuatorianos", manifestó el presidente electo.

Andrés Arauz no pudo derrotar a Guillermo Lasso pese al apoyo del expresidente Rafael Correa.

Lasso, quien se autodefine como un liberal que "cree en buenas ideas y no en ideologías", prometió poner fin a las políticas de izquierda impulsadas durante el gobierno de Correa.

Los retos

"No queremos ocurrencias peligrosas como la de querer eliminar la dolarización; no creemos en ideas sacadas de la ineptitud. No queremos improvisación y vamos a demostrar que tenemos capacidad, voluntad y experiencia", dijo Lasso durante la campaña, en la que explotó su experiencia y solvencia empresarial frente a su joven rival.