Padrón de telefonía móvil en México: las grandes dudas que provoca el registro de telefonía móvil obligatorio que requiere tus datos biométricos

¿Qué datos se deberán proporcionar?

¿Qué críticas recibió el nuevo padrón?

"Tu rostro, tu iris o tu huella digital no se pueden cambiar. Una vez comprometidos, esos datos pueden ser afectaciones severas y permanentes para toda tu vida y causar un daño irreversible si caen en manos de alguien", alerta Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales en México.

Pero López Obrador aseguró que su gobierno "nunca va a llevar acabo acciones de espionaje contra nadie (...). No quieren dar información porque piensan que el Estado va a invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza".

¿Ayudará a reducir la delincuencia?

De hecho, García enumera un buen número de maneras para esquivar el padrón a la hora de cometer delitos: usar chips de teléfonos de países como Estados Unidos (donde no te piden datos para comprarlos), duplicar o clonar tarjetas SIM, utilizar teléfonos robados, usar plataformas de voz sobre IP como Skype que permiten ocultar el número del que llama…

El titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad, Ignacio Hernández , descartó ante el Senado que la reforma pretenda vulnerar la presunción de inocencia y aseguró que los usuarios tendrán derecho a saber qué números están registrados a su nombre para cancelar los que no les pertenezcan.

¿Qué pasará ahora?

"Confiamos en que un juez suspenda como medida cautelar la instalación del padrón mientras se analiza el fondo de la inconstitucionalidad. (…) El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no pasará", escribió en el periódico El Economista el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Jorge Bravo.

Su responsable, Luis Fernando García, es optimista y cree que el gobierno acabará dando marcha atrás con el polémico padrón, ya sea por el éxito de los recursos ante la Justicia o bien porque parte de la población no se registrará.

"Algunas personas no podrán porque no cumplen los requisitos como tener un documento de identidad. Otros no tendrán un lugar cercando donde registrarse por vivir en zonas rurales", alerta.