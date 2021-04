"Sembrando vida": qué esl programa con el que AMLO plantea frenar la migración de Centroamérica (y qué resultados ha tenido en México)

"El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar", dijo AMLO.

Biden no ofreció una respuesta a la propuesta inmediatamente.

Pero en una charla con periodistas en la víspera, el miércoles, un funcionario consideró poco probable que el gobierno de EE.UU. pudiera asumir una propuesta así: "Desde nuestro punto de vista, no es una conversación sobre migración. Es una conversación sobre el cambio climático ".

"No suena como algo que tenga oportunidad alguna de conversarse extensamente entre México y Estados Unidos", apuntó.

¿Qué es Sembrando Vida?

Sin embargo, organizaciones independientes no han podido comprobar qué tan efectivo ha sido por falta de información del programa. Y expertos también advierten que puede poner en riesgo al propio medioambiente al que busca ayudar.

¿Ha dado resultados?

"Sembrando Vida no tiene como objetivo prioritario la restauración forestal y tampoco la reforestación", dice WRI México en su informe, sino que es "una estrategia de productividad" en zonas pobres para "reactivar la economía local".

"El análisis realizado por WRI México, si bien no es concluyente debido a la falta de acceso a información y coordenadas de las parcelas, muestra claramente que el programa tuvo un impacto negativo en las coberturas forestales y el cumplimiento de las metas de mitigación de carbono del país durante su primer año de implementación".

Los riesgos al "sembrar vida"

La administración del programa está a cargo de la Secretaría del Bienestar, que combate la pobreza , y no por la Secretaría de Medio Ambiente, lo que hace temer a expertos que muchas decisiones se tomen sin tener en cuenta a los especialistas en materia ambiental.

Cedro, caoba y pino son algunas de las especies maderables que se planean plantar, pero estas especies no son adecuadas para cualquier entorno.

"El problema más importante de no planear es que la selección de especies que se use para reforestar no sea adecuada", explica el ecólogo Horacio Paz.