Protestas en Colombia | "Si no hay castigo, van a seguir matando sin miedo": la dura condena a la Policía de familiares de los fallecidos

Los padres de los dos jóvenes reclaman justicia. Un pedido que apunta no solo a la policía, también a las fuerzas armadas y al propio presidente Duque.

Injusticia

"Marcelo tenía 16 años cuando lo alcanza un disparo. Mi hijo no tenía absolutamente nada en la mano, ningún arma. No era una amenaza. ¿Cómo le pueden quitar la vida a una persona indefensa? Por eso pedimos justicia", señala el padre.

"No se justifica. Una patada no justifica que disparen a matar contra un muchacho sano, sin armas. Una patada no es para quitarle la vida a un ser humano", afirmó.