El Salvador: Bukele rechaza ante el cuerpo diplomático las condenas internacionales al cese de los jueces del Supremo

18 minutos

"No solo teníamos el poder de hacerlo, sino que el pueblo nos lo pidió", afirmó sin embargo Bukele este martes en una intervención ante las delegaciones de casi todos los países.

"No están informando bien"

Según consideraron, los jueces pusieron a la población "en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas".

En su reunión de este martes con el cuerpo diplomático, Bukele dijo que si los embajadores y demás representantes no cuentan la verdad de lo que pasa en El Salvador, "no están informando bien a sus países".

"¿Que alguien me explique por qué de las condenas? Si la Constitución le da la facultad a la Asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la sala del Constitucional", añadió.

Y agregó, en referencia a la comunidad internacional, que "eso no es de su incumbencia".

"El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos", tuiteó el mandatario el lunes, sugiriendo que podrían seguir las destituciones.

Ausencia de Estados Unidos

"Me preocupa (su ausencia) porque cuando uno solo tiene información de un lado lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión", añadió.

"Si no escuchan nuestra versión, y de seguro están escuchan la de la oposición, pues cuando menos, si no quieren estar de acuerdo con mi argumento de que están equivocados, están parcializados ", dijo.

"A mí me pareció algo bien extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado. No nos esperábamos en ningún momento una condena internacional porque no había nada que condenar", dijo el presidente.