Qué dice la semana trágica de América Latina sobre los problemas que amenazan a la región

"Desde los efectos devastadores de nuevas olas del virus con planes de vacunación que no dan una pronta salida, hasta la represión violenta en contra de protestas en Colombia, los ataques a la institucionalidad y el Estado de derecho en El Salvador y hasta la tragedia del accidente en el metro de la Ciudad de México, un evento que a la luz de la evidencia era prevenible, muestran un deterioro persistente y profundo en el ejercicio de derechos humanos en toda la región, y una distancia cada vez más marcada de los gobiernos con su ciudadanía", señaló Guevara-Rosas a BBC Mundo.

"Muy preocupante"

Uruguay se volvió el jueves el país con más muertes per cápita de covid-19 en el mundo, de acuerdo al promedio móvil de los últimos siete días de Our World in Data.