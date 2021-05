Protestas en Colombia | Andrés Parra: "Los colombianos tenemos que depurar ese chip de la muerte que nos introdujeron"

57 minutos

"Pertenezco a una generación a la que le enseñaron que matar estaba bien, a la que le metieron en lo más profundo de su genética el pensamiento mafioso, narco, paramilitar, guerrillero (...) Un país en el que nos acostumbramos a matar porque sí y porque no: 'Si a mí alguien me cierra en el carro con toda la intención, hijoeputa, yo lo mato'".

Y "no, no es normal...".

"Lo que me llamó la atención es cómo la sociedad, mi generación, generaciones de jóvenes también, tienen eso incrustado, el no diálogo y el 'matar, matar, matar'. Ahí fue que yo dije: no. En serio la vida en este país ya no vale nada, perdimos esa relación".