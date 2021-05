Protestas en Colombia: fuertes enfrentamientos dejan varios heridos durante manifestaciones indígenas en Cali

La Defensoría también dijo que estaban entregando evidencia a las autoridades sobre "presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados en Cali".

El presidente descartó de momento viajar a Cali "por prudencia , de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza pública".

"Le he pedido al señor ministro que entre en contacto con ellos (los indígenas), no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad", afirmó.