Cómo es la peligrosa ruta por el mar de migrantes que buscan llegar a EE.UU. por el Pacífico

Una opción es intentar cruzar por el mar , una vía que siempre ha estado ahí pero que no muchos se atreven a tomar. Incluso un "pollero" que se ha dedicado a llevar a indocumentados desde hace décadas dice a BBC Mundo que prefiere no arriesgarse.

"Tuve un accidente, no fue grave -se quebró el velero y ya no pude avanzar más en cinco días-, pero ya no me quedaron ganas de arriesgar por ahí", señala Gustavo (no es su nombre real).