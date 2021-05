Crisis en Venezuela | Juan Guaidó sobre las críticas a su liderazgo: "EE.UU. ha dejado muy claro que me reconoce como presidente. Eso no ha cambiado ni va a cambiar"

Yo lidero la coalición democrática de Venezuela no sólo por la representatividad que tiene la plataforma, sino también por Constitución. Habrá interpretaciones o no, pero yo soy el presidente del Parlamento y de la comisión delegada por unanimidad de todos los partidos que conforman la unidad democrática.

El CNE no es la solución (...) Ganamos en 2015 [las elecciones parlamentarias] y el Tribunal Supremo secuestró competencias. Participamos en las regionales de 2017 y hasta nos quitaron la gobernación (...) Ya Venezuela pasó suficientes proceso fallidos de negociación en el pasado y por eso lograr un acuerdo no sólo pasa por una negociación; serán necesarios garantes, mayor presión incluso porque otra falsa elección no lleva a una solución, ni siquiera para el chavismo.

No es un giro, ya en 2019 intentamos una negociación con el reino de Noruega. Ahora somos más explícitos en este momento, más vocales, lo asuminos en ofensiva, pero no es un cambio ni un giro, es ponerlo como alternativa urgente para generar confianza con nuestros aliados.

¿Por qué Maduro aceptaría una elección libre? No quiere una elección libre. Es un dictador señalado por delitos de lesa humanidad (...) No va a venir por buena voluntad sino a través de lo que hemos hecho hasta ahora (...) Si no aceptan un acuerdo, hay mecanismos como el aumento de la presión internacional (…) Maduro y su entorno saben que el haberse robado la elección de 2018 no les favoreció y una elección sin el reconocimiento de la alternativa democrática no les va a ayudar en nada más allá de dividir a la alternativa democrática con negociaciones paralelas.