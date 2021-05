Elecciones en México: las decenas de políticos asesinados que ha dejado el proceso electoral de 2021

42 minutos

"No quiero que te maten"

Al poco tiempo, empezó a elevarse el tono: "Que tenía hasta cierto tiempo para declinar a favor de un candidato, si no me iban a matar", relata Lagunas a BBC Mundo.

"Tengo un niño de 8 años que ve las noticias y cada rato me dice 'mami, yo no quiero que te maten'. Ayer que hice una rueda de prensa me lo dijo, que no quiere que me pase nada", explica Lagunas.