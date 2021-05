Elecciones en Chile: "El problema de la subrepresentación de las mujeres no era cultural, sino un tapón de los partidos políticos que bloqueaban su ingreso"

Para asegurar su representación, se había instaurado un mecanismo de paridad para la Convención Constitucional que no solo obligaba a tener la misma cantidad de postulantes hombres y mujeres, sino que también establecía un sistema de ajuste para que los escaños se distribuyeran de forma pareja entre ambos sexos.

No obstante, la corrección tuvo que hacerse de forma que las mujeres —quienes obtuvieron más votos— cedieran el cupo a los hombres.

Así, si bien la Convención quedó finalmente integrada por 78 hombres y 77 mujeres, según una investigación del sitio de noticias chileno Ciper, si no se hubiera aplicado el ajuste por paridad, hubiera estado compuesta por 84 mujeres y 71 hombres.

Y, sin embargo, "no esperábamos ni sabíamos la magnitud del apoyo electoral que iban a tener las mujeres", reconoce.

No hay cuestionamiento a la legitimidad del proceso, a la instalación del mecanismo, y eso es muy importante. Tiene un gran apoyo entre las mujeres pero también en los hombres. }

En Chile ya existían las cuotas de género para la nominación de candidatos a las elecciones legislativas , pero la preferencia de los votantes por las mujeres no era tan alta como se vio ahora. ¿Qué cambió?

La (existencia del mecanismo de) paridad no solo aumentó la cantidad de mujeres en competencia. Los partidos tuvieron que hacer un ejercicio que nunca antes habían hecho: esforzarse por encontrar mujeres con posibilidades reales de ganar.

La preferencia por las mujeres no solo se vio en la elección de los constituyentes. El porcentaje de mujeres electas este fin de semana para ser alcaldes y concejales (33%) es el más alto en Chile desde 1992.

Ahora, una gran cantidad de las candidatas a la constituyente se definían como feministas y la paridad fue una conquista valorada enormemente, porque no era algo que estaba incluido en el diseño original de los partidos políticos.

Durante todo este proceso dijimos que el mecanismo no buscaba favorecer a las mujeres, sino que buscaba el equilibrio de género.

Siempre dijimos que la paridad podía beneficiar a los hombres, pero no nos tomaban en serio. Porque no estaba hecho para darle a un sexo cierto cupo, sino para asegurar la equidad.

Entonces, no me sorprende, pero sí creo que no esperábamos ni sabíamos la magnitud del apoyo electoral que iban a tener las mujeres.