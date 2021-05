El joven científico que estudiaba los efectos del coronavirus en el cerebro y murió de covid-19

La covid-19 puede haber detenido de forma abrupta la vida de Nilton Barreto dos Santos, quien murió a los 34 años la noche del 4 de mayo, pero no acabó con su misión.

La familia de Santos, que autorizó la autopsia, quiere ayudar a resolver los misterios de un virus que ha matado a millones de personas alrededor del mundo y que ha dejado secuelas que la ciencia aún no comprende por completo.

Una joven promesa

Una beca en el extranjero

"Lo que más me duele sobre todo esto es que [Nilton] estaba realmente en la cúspide de su carrera y a punto de recoger los frutos de su duro trabajo", lamenta.

"Estaba preparándose para participar en un concurso. Tenía un currículum imbatible, pero incluso los concursos fueron suspendidos. No hubo vacante".

Pero Nilton no perdió la esperanza . Pese a su frustración ante el cambio forzado de planes, empezó a dedicarse a la investigación, por su cuenta y junto a otros colegas, sobre el impacto del coronavirus en el sistema nervioso central.

"Estábamos intentando establecer una correlación, si la gravedad de la infección en el sistema nervioso central se correspondía con la gravedad de la infección en el pulmón, pero no fuimos capaces de probarlo con las muestras que teníamos".

Contagio y hospitalización

"Cuando Nilton llegó a Sao Paulo en 2012, pasamos dos años en la distancia . En 2014, me vine. Soy ingeniera de formación, pero por necesidad trabajé en tiendas y en una panadería. Cuando Nilton consiguió la pasantía y yo aprobé mi maestría, fue la primera vez que fuimos capaces de conseguir salir de esas dificultades".

"Fuimos muy cuidadosos. Nunca dejamos de usar cubrebocas, evitamos las multitudes y limpiamos la comida. Pero Nilton fue el único que empeoró. Estaba muy sano y no tenía ninguna comorbilidad".

El duelo y el enfado

"Nilton es mi pilar. Siempre me ha apoyado profesionalmente, me hizo mejor, conocía cada sonrisa y cada sentimiento que tenía, sin duda alguna era la persona que me conocía mejor. Nos dormíamos abrazados cada día y para mí está siendo muy difícil", dice.