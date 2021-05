Qué es el Militarizado Partido Comunista de Perú (MPCP) que se adjudica la matanza de 16 personas en Vraem (y qué relación tiene con Sendero Luminoso)

De dónde salió el MPCP

Hubo facciones que aprobaron el "acuerdo" y que ya no realizan ataques armados. Pero hubo partes de SL que se rebelaron contra la "rendición".

Los cabecillas del MPCP "son los últimos que están en acción y posiblemente, descontando a las FARC, sean el grupo alzado en armas de forma continua más antiguo del mundo, no creo que haya otro", continúa el periodista.

Los hermanos

"Los Quispe Palomino no fueron simples miembros o militantes de base senderistas, sino cuajados dirigentes", escribió Gorriti en una columna en IDL-Reporteros en 2011.

Hace unos años, empezaron a autodenominarse "Militarizado Partido Comunista del Perú". Para Pedro Yaranga, experto peruano en seguridad estratégica, el nombre es una estrategia para distraer a la población y que no piensen que son lo mismo que Sendero Luminoso.

Panfletos

EL MPCP comparte territorio con narcotraficantes. Aunque los militantes del MPCP no lo son, "les cobran peaje, cupo a los narcos, y en algunas zonas les dan seguridad a los convoyes de droga, como una manera de conseguir fondos", dice Gorriti a BBC Mundo.

"Tenemos que limpiar el Vraem y el Perú de cuchipampas o prostíbulos, de orates, de degenerados homosexuales, de degeneradas lesbianas, de drogadictos, de individuos indisciplinados que no respetan a nadie, de rateros, de secuestradores, de corruptos, de soplones, de espías, de infiltrados", se lee en los volantes.

"Si este ataque fue realizado por ellos, no lo sé. En el caso de que hubieran sido ellos, significa un cambio de táctica [por el repentino ataque a la población civil] y de actitud de una organización que está en declinación acelerada, pero no me quiero apresurar", dice Gorriti.