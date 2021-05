Cómo Uruguay evitó el colapso de su sistema de salud pese a tener una de las peores tasas de muertes nuevas por covid-19

Uruguay cumplió el lunes 20 días consecutivos como uno de los países del mundo con la mayor tasa per cápita de nuevas muertes registradas por covid-19, según el promedio móvil del sitio estadístico Our World in Data.