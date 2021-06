5 soluciones para frenar la migración a EE.UU. según expertos centroamericanos

45 minutos

La encargada de Joe Biden para atender la crisis migratoria es consciente de que el desafío es difícil. "El trabajo que hacemos no se evidenciará de la noche a la mañana. Va a requerir una estrategia a largo plazo", indicó a principios de mayo.

En BBC Mundo decidimos también acudir al origen y consultar a organizaciones y expertos en Centroamérica, que conviven con esta realidad desde hace años, para identificar medidas que podrían ayudar a que la migración sea para su población una opción, y no una necesidad.

1. Recuperar la confianza de los centroamericanos en sus instituciones públicas libres de corrupción

En Honduras, por ejemplo, el 79,4% de la población percibe un "alto" índice de corrupción en las fuerzas del orden y el 71% asegura que no hubo ningún resultado cuando denunció un hecho delictivo, según la encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en el país publicada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el año pasado.

"Las personas confían más en la Iglesia que en las instituciones públicas. No creen que la situación del país vaya a cambiar y eso les lleva a migrar: el debilitamiento institucional y que las estructuras criminales hayan permeado en parte del Estado", le dice a BBC Mundo la investigadora hondureña Sally Valladares.

Para la exdirectora del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras, que lleva décadas estudiando el fenómeno migratorio, lo que le sorprende realmente es que antes los migrantes viajaban a EE.UU. con la idea de trabajar durante años para reunir dinero y regresar a su hogar. Ahora, "se van sin intención de volver a un país que creen que no tiene las condiciones necesarias".

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018 y actual director del centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, coincide en que "solo el dinero no podrá solucionar la situación en la región ni frenar la migración".

"Entonces yo diría que sería esperable que (con el plan de Biden) haya impactos positivos, pero el problema no va a desaparecer. Va a tener mucho que ver con la forma como se maneje en EE.UU. la política migratoria", le dice a BBC Mundo.

2. Implicar más a la sociedad civil en los planes de migración (y menos a los gobiernos centroamericanos)

"Es importante que los recursos no solamente se entreguen al Ejecutivo, Legislativo o Judicial de estos países, sino que se debe involucrar a la sociedad civil tanto en la ejecución de programas con en su contraloría social. Eso le introduce cierto balance a la administración de la ayuda", opina Solís.

"Qué bueno que (las organizaciones de sociedad civil) reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo", dijo Bukele.

La investigadora Valladares espera que en la estrategia migratoria de EE.UU. se involucren distintos sectores de la sociedad hondureña, pero no solo como meros observadores para que puedan así "neutralizar cualquier mala decisión que pueda tomar el Estado".

"Pareciera ser que el mensaje que dan es que los fondos no van a llegar para que se enriquezcan algunas personas", opina.

3. Recibir apoyo de otros gobiernos y supervisión de organismos internacionales

4. Diversificar la economía local y reevaluar el rol del sector privado

¿Y cuál debe ser el papel de las empresas en todo esto? Según Solares, los contactos de EE.UU. en el pasado fueron con actores del sector privado de Guatemala "que no se ha caracterizado históricamente por impulsar un modelo económico inclusivo, sino al contrario: defiende un modelo que centraliza la riqueza y que obliga a la migración de grandes poblaciones que quedan al margen".

González, de la Menamig, subraya por su parte la importancia de la creación de puestos de empleo temporal para centroamericanos en países como EE.UU. o México, pero con unas condiciones adecuadas que deben ser supervisadas y mejoradas "para no poner en riesgo sus vidas".

5. Aumentar la inversión social en Centroamérica para que su población tenga condiciones dignas de vida

La última medida a mencionar es, realmente, la primordial: lograr que en Centroamérica existan las condiciones necesarias en términos de seguridad, salud, educación o empleo para que su población no se vea obligada a migrar.

Según González "no basta con abrir empleos si no hay acceso a salud o a educación, porque la mano de obra no va a estar capacitada y va a seguir siendo explotada en condiciones que la hace vulnerable".