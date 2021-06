Elecciones en México: 3 claves para entender la importancia de las intermedias, el proceso electoral más grande en la historia del país

No lo serán solo por el número de electores sino también por el de dirigentes que serán elegidos: los 500 miembros de la Cámara de Diputados, los gobernadores de 15 estados y unos 20.000 cargos locales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin embargo, llamó a la población a no dejarse intimidar y afirmó que la seguridad estará garantizada para que se pueda votar sin miedo. Incluso acusó a algunos medios de amarillismo y de magnificar lo ocurrido "con el afán de enrarecer el ambiente".

Sea como fuere, México tendrá en esta cita electoral una herramienta para revalidar o no el apoyo al partido de AMLO a mitad de su mandato al frente del gobierno.

1. El futuro del gobierno de AMLO

Pese a no contar con ella en el Senado, esta mayoría ha facilitado al oficialismo hasta ahora llevar a cabo -sin necesidad de negociar con la oposición- reformas constitucionales contempladas dentro del proyecto denominado por AMLO como Cuarta Transformación (4T).

Esta situación permitirá al grupo en el poder hacer cambios en leyes y aprobar presupuestos o iniciativas, pero no aquellas de rango constitucional que AMLO desea para consolidar sus cambios, por lo que deberá dialogar con la oposición.

"Ahí necesitará del apoyo de otros partidos pequeños, y veo al Movimiento Ciudadano (MC) como partido clave. Porque aún cuando Morena no alcance mayoría calificada, eso no implica que no pueda lograrlo con negociaciones posteriores", alerta Tapia.