Bitcoin en El Salvador: Bukele busca que el país centroamericano sea el primero del mundo en convertir a la criptomoneda en una de curso legal

6 junio 2021

Un paso "atrevido" y muchas incógnitas

Para Rohan Gray, un experto de Digital Currency Global Initiative, Bukele es "un presidente joven que intenta capitalizar una imagen popular"."Hay mucho de relaciones públicas detrás de anunciar algo como esto, incluso si no se han resuelto todos los detalles", le dijo a la BBC.Gray advirtió que un país que adopte una criptomoneda como moneda de curso legal otorgaría un control considerable "a una red que no es estable, no tiene actores responsables y no tiene un historial de proporcionar el tipo de estabilidad de precios y liquidez que se supone que debe proporcionar una moneda".