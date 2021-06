Elecciones en Perú: el mapa que explica la división del voto entre el "sur antisistema" favorable a Castillo y las ciudades que votaron por Fujimori

Sur "antisistema"

"Al sur no les gustan los mandones. Hay un aire de auténtica rebeldía republicana. Cuando todo el Perú parece olvidarse (de las crisis), el sur no se olvida", dice Banda.

"Un historiador me decía que tal vez la identidad del sur no es solo una 'antiidentidad'. Quizá también es una identidad propositiva, en la que los recursos naturales están al servicio a la comunidad, que incluye valores andinos. Lo que pasa es que no es la identidad oficial. No es Lima, no es el progreso neoliberal de la Constitución del 93, entonces su agenda parece muy 'reclamona'", explica Banda.