Elecciones en México | "El muro de Berlín en CDMX": cómo la desigualdad que divide la capital del país quedó expuesta en los últimos comicios

45 minutos

La ubicación de este simbólica frontera no es fruto del azar. En el occidente se encuentran las zonas más acomodadas de la capital. En el otro lado, viven las familias de clase trabajadora y de menos ingresos.

El "muro"

Tras las elecciones del domingo, la coalición de la formación de AMLO con el Partido del Trabajador no lograría gobernar más que en siete alcaldías.

La nueva división política capitalina, por supuesto, generó multitud de memes en redes sociales. La mayoría destacaba cómo no es casualidad que esta línea separe algunas de las zonas de mayores ingresos y de población blanca de las más humildes con habitantes de piel morena.

La vida en uno y otro lado de la ciudad

Dolores Casanueva, una maestra jubilada de 63 años, es una de las personas que otorgó la victoria a Morena con su voto en la alcaldía Iztapalapa, una de las más populares. Reconoce que hay mucho que seguir mejorando en la ciudad, pero sigue dándole su confianza al partido porque "las cosas no se pueden dar de un día para otro".

"Creo que si la gente votó por el PAN en esas otras alcaldías es porque creen que no han recibido beneficios del gobierno, aunque no sea así, y que les quitan de sus impuestos para pagar los programas sociales. Pero no es cierto, la clase humilde también paga impuestos: predial, agua, cuando compramos refrescos o tortillas…", le cuenta a BBC Mundo.