Bitcoin en El Salvador: qué se sabe sobre la ley que convertirá el país en el laboratorio mundial de esta al convertirla de curso legal

¿Cómo y cuándo se va a implementar?

La ley aprobada, que no ofrece demasiados detalles sobre su implementación, entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial de El Salvador.

Para adquirir y usar bitcoin, los salvadoreños necesitarán tener un dispositivo electrónico con internet. Pero esto no está al alcance de todos: solo el 45% de l a población tiene acceso a la red y más del 90% de hogares rurales carecen de ella, según un estudio de 2020 del BID, el IICA y Microsoft.

¿Supondrá el fin del dólar?

En cambio, sí obliga a que "todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago" cuando una persona adquiera un bien o servicio, a excepción de quienes "por hecho notorio y de manera evidente" no tengan acceso a la tecnología necesaria para utilizar la criptomoneda.

"Así se hizo cuando se introdujo el dólar, que se dijo que iban a convivir los precios en dólar y en colón salvadoreño. Y al final, como vemos hoy, el colón no funciona", le dice a BBC Mundo desde El Salvador el economista César Villalona.

"Tratamos de permitir la entrada de emprendedores, talentos e innovadores a nuestro país. No creo que tener el dólar le haga ningún daño. Al contrario, creo que va a ayudar que ambas monedas sean de curso legal" , dijo este martes en una conversación en vivo en Twitter Spaces organizada por el usuario Nic Carter.

Entre los incentivos para atraer nuevos capitales en esta criptomoneda, Bukele destacó que el suyo es uno de los pocos países del mundo sin impuestos a la propiedad, que no habrá impuesto sobre las ganancias de capital en bitcoin y que ofrecerá residencia permanente inmediata para quienes inviertan con esta criptomoneda en la economía salvadoreña.

¿Cuáles son los riesgos?

Esta gran fluctuación puede ocasionar que a una persona que va a comprar con bitcoin una camisa que ayer valía el equivalente a US$30 hoy ya no le alcance porque el valor de la criptomoneda disminuyó, cita Villalona como ejemplo.

"Es una situación complicada porque se puede prestar a muchos ataques especulativos que afecten a la gente, creando un caos en el sistema monetario en el que pueden perder o aumentar valor los ahorros, las pensiones, los salarios… No se sabe, porque es un mundo de especulación", dice el economista.

Así, Bukele puso como ejemplo que si una vendedora de fruta no quiere asumir el riesgo de la fluctuación y decide cambiar a dólares los bitcoin que reciba con su trabajo, este banco propiedad del gobierno se los comprará al precio en que ella valoró su fruta, sin importar si el valor cambió desde que hizo su venta hasta que depositó la criptomoneda en el banco.

"Tienen que aceptar el bitcoin (como moneda de pago), pero no el riesgo. Trasladarán ese riesgo al gobierno (…) que puede convertirse en un beneficio o una pérdida (según cuál sea la fluctuación del bitcoin). Así que ese fondo va a estar sostenido por algunas pérdidas y algunas ganancias (…) pero no importa, porque el propósito de ese fondo no es hacer dinero", aseguró Bukele en Twitter.