Elecciones en Perú | Qué inspiración toma Pedro Castillo de Evo Morales, Rafael Correa y otros líderes de izquierda de América Latina

"Qué bien que sintonicemos la causa del pueblo", le dijo Castillo a Mujica durante un encuentro virtual que ambos mantuvieron días antes de la segunda vuelta. "Siempre he estado pendiente de sus actividades".

"Rediseño del Estado"

"Bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras. No exploten a nuestros trabajadores", sostuvo Castillo en el último debate de la campaña por la presidencia.

"Nada de chavismo"

"Castillo se parece más a Evo, sí tiene algún nivel de organización social detrás", compara Kahhat. "También hay un elemento étnico detrás de su convocatoria, aunque no sea siempre explícito".

"No se olviden que el que tiene el lápiz para escribir la Constitución después se cree el dueño y único intérprete de la Constitución, y la viola", dijo el expresidente boliviano Jorge Quiroga en la cadena peruana RPP Noticias antes del balotaje.

Algunos analistas marcan una distinción entre Castillo y Perú Libre, el partido marxista que lo postuló pero al que no pertenece.

En particular, procuró diferenciarse del gobierno socialista de Venezuela. "Nada de chavismo", dijo y pidió al presidente de ese país, Nicolás Maduro , que "arregle sus problemas internos" antes de referirse a Perú.

No obstante, Mujica entendió oportuno dar un consejo a Castillo durante la charla que ambos mantuvieron en vivo por Facebook hace unos días.

"No caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: me equivoqué", le dijo el expresidente uruguayo tras advertir que "no es fácil torcer el rumbo de la realidad a favor de los más débiles".