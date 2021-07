"Llevamos 36 años muriendo": las dramáticas consecuencias de los residuos tóxicos abandonados por Suecia en Chile hace tres décadas

¿Qué pasó?

"Como no había ninguna información, las autoridades lo atribuían a la suciedad . Decían que la gente no se bañaba y que por eso teníamos estas erosiones", recuerda para BBC Mundo la dirigente poblacional Verónica Lizama , quien vive en Los Industriales desde 1990 y también ha experimentado severos problemas de salud, al igual que sus hijos y nietos (uno tiene síndrome de asperger, otro autismo y un tercero, problemas a la piel).

Los "polimetales"

"Mucha gente no quiere venir aquí, los radiotaxis no suben, no llegan pedidos, no quieren comprar nada que provenga de nuestras poblaciones, tampoco podemos vender nuestras casas", me cuenta María José Bejares.