La incertidumbre en Cuba tras la decisión del gobierno de dejar de recibir dólares en efectivo (y a quién afecta)

"Cuba está difícil de entender. Primero te dicen que se va el CUC (la doble moneda), que las cosas serán por dólares… y unos meses después vienen y te dicen que ya no más dólares", lamenta en conversación telefónica con BBC Mundo el habanero, que asegura que vive de las remesas que le envía su familia desde EE.UU.

"Un día se peinan y al otro se hacen los papelillos. Ahora no sé qué me haré con el dinero, qué se harán mis hijos para mandarme algo para tratar de hacernos la vida aquí un poco más fácil", agrega.

Mientras, cubanos residentes en otros países (o los turistas que lleguen en medio de las restricciones de la pandemia) no podrán canjear sus dólares en los bancos o en las casas de cambio ni utilizarlos en establecimientos estatales.

BBC Mundo se comunicó con el Centro de Prensa Internacional (el único autorizado a tramitar entrevistas de medios extranjeros con organismos del Estado) y con el Banco Central de Cuba (BCC) para conocer la visión de las autoridades sobre el tema, pero no tuvo respuesta antes de la publicación de esta historia.

¿Qué ha dicho el gobierno?

"Esto no es ahora que vamos para atrás después", afirmó.

No obstante, aclaró que únicamente afectaría al dinero en papel, dado que seguirá aceptando transferencias electrónicas.

Y al tiempo que directivos de la institución señalaron que la medida se debía a que el país tenía sus arcas "llenas de dólares que no podían utilizar", reconocieron que no contaban con liquidez suficiente para permitir la venta de la moneda en sus casas de cambio (incluso en los aeropuertos internacionales).

¿Cuál es el papel de EE.UU. en esto?

"Y un año después, te dicen que no quieren más dólares. Es un poco difícil entender cómo cambió ese escenario en tan corto periodo de tiempo para justificar esta medida con ese argumento" dice.

¿Qué más hay detrás?

Los expertos no tienen claro qué llevó al gobierno cubano a dar menos de 10 días para dejar de aceptar el dólar.

Los argumentos van desde una medida anti-inflacionaria, a presionar a EE.UU., a una posible flexibilización en el futuro cercano de las sanciones para lo que quieren ya contar con el dinero, o controlar el mercado negro del dólar (dado que las autoridades no venden desde hace tiempo esa divisa, los cubanos que no reciben remesas pagan altos precios por ella para poder comprar en las tiendas por MLC).

"Básicamente, creo que la intención es aumentar la liquidez de los bancos y por eso dan un plazo de tiempo muy corto, para obligar a la gente a tomar una decisión rápidamente. Es como un ultimátum para que no se piense mucho y vayan y depositen el dinero", comenta Torres.

La misma mañana en que se anunció la medida, el Club de París, la organización que reúne a las principales acreedores de la deuda externa de la isla, anunció que había dado un nuevo plazo a Cuba para liquidar los más de US$5.200 millones que debe al organismo multilateral (cifra hasta 2019, última disponible) y cuyos plazos la isla no pagó en 2020.

BBC Mundo se comunicó con el Club de París para intentar conocer detalles sobre el nuevo cronograma de pagos, pero no tuvo respuesta antes de la publicación de esta nota.

¿A quién beneficia y a quién afecta?

"Esas personas o sus familiares en el extranjero tendrán que asumir la carga del cambio de divisas. Y la situación se hará incluso más difícil para el otro 35%, el que no recibe ninguna divisa y tendrá que pagar precios más caros para acceder a las tiendas por moneda libremente convertible para comprar alguna comida", añade.

Aunque el gobierno cubano descontinuó el uso del CUC (o doble moneda) a inicios de año lo sustituyó con una tarjeta magnética donde se depositan 12 divisas internacionales y que, como pasaba antes con el CUC, el único método para que los cubanos puedan acceder a productos que no encuentran en otros lugares por su moneda nacional.

"Es decir, tenemos una economía que tiene varios de sus mercados en dólares, pero los bancos no aceptan dólares en efectivo. Ello genera algunos costos extras para el manejo de las divisas en efectivo para las familias y los turistas", dice.

"Probablemente no sea lo más importante a la hora de tomar una decisión, pero es una dificultad adicional que aparece en momentos en que el país requiere cuidar estos flujos de ingresos externos pues son fundamentales para poder salir de la recesión y la crisis de balanza de pagos", agrega.

¿Se volverá el euro la nueva moneda dura de Cuba?

Actualmente la isla no es solo el lugar del mundo donde más alto se cotiza el euro, sino que incluso algunas casas de cambio en Miami se han quedado sin reservas del efectivo europeo por cubanos que tratan de comprarlo para enviarlo a sus familiares en la isla.

"Durante casi todo el año 2021, en el mercado informal cubano, el euro costaba menos que en el mercado internacional, aunque con un margen no muy pronunciado. Pero en la última semana ello cambió completamente y de una forma desproporcionada", dice Vidal, quien calcula que se ha llegado a una sobrevaloración del euro del 20%.

Torres, por su parte, opina que aunque el precio del euro puede aumentar, una "eurización" real será más complicada, dado que aunque no lo aceptarán en efectivo, contradictoriamente, el dólar sigue siendo la moneda de referencia para la economía cubana.

"La mayor parte de los flujos naturales de divisa a Cuba son en dólares, no euros, y menos ahora que no hay turismo. Eso lo puedes enmascarar, pero no lo vas a cambiar. Ahora las personas que tendrán que cambiar esos dólares, a un costo que va para las familias", dice.