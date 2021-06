Daniel Ortega justifica la ola de detenciones de opositores en Nicaragua: "Están gritando los enemigos de la revolución"

26 minutos

Ortega dijo que los detenidos no son candidatos ni políticos, sino "criminales" que quieren "derribar al gobierno".

El miércoles, Ortega defendió los recientes arrestos asegurando que la justicia de su país no está procesando a "políticos" sino a "criminales" que buscaban un golpe de Estado."Es absurdo que los pongamos libres. Todo esto lo estamos haciendo conforme a las leyes. Aquí no es cuestión de que el que tiene más (dinero) no lo puede tocar la fiscalía o la policía porque pertenece a la alta sociedad", aseguró el exguerillero marxista, el líder vivo con más tiempo en el poder en el continente americano.