A los 12 años "ni siquiera sabía que estaba embarazada, solo que me crecía la panza y no entendía por qué": el horror de las niñas violadas en Ecuador

5 minutos

"Yo no pensé en aborto. En botarle sí, pero no en aborto", cuenta Sarita.

"Cuando me agarraban y me querían hacer cosas yo decía que no. Incluso una vez me corrí (huí) sin saber adónde. Me encontraron y me fue como en feria. Eran unas pizas (golpizas) de esas buenas".