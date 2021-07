30 años de la Constitución de Colombia: ¿por qué la celebrada carta política del 91 no ha logrado resolver los problemas más graves del país?

45 minutos

Las protestas actuales, aunque tienen causas similares a las de hace 30 años, no piden cambiar la Constitución. Piden que se cumpla.

Los 30 años de la Constitución política de Colombia se cumplen en un momento sensible: cuando un estallido social ha dejado en evidencia la profunda fractura que subsiste en la sociedad colombiana.

Hoy, aunque el país ha logrado avances importantes en tres décadas, existe cierto consenso en que las grandes aspiraciones de la Constitución del 91 "no se cumplen".

Lo que sí sirvió

Catalina Botero, abogada y miembro del movimiento estudiantil que dio origen a la Constituyente, añade: "La cultura de derechos cambió; ser un ciudadano hoy es distinto. Si eres una mujer embarazada no te pueden echar el trabajo. Si eres un joven militante no por eso te pueden echar de la universidad. Una empresa no te puede cerrar un sindicato. Porque si lo hacen, puedes poner una tutela".