Coronavirus en Venezuela: la polémica por el retraso en el envío de vacunas de Covax al pais sudamericano

33 minutos

Las gestiones que durante meses ha realizado Venezuela para adquirir vacunas contra el coronavirus a través del sistema Covax, que coordina la Fundación GAVI junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), no han dado resultado.

" Ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema Covax, alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela", se quejó el mandatario al asegurar que su gobierno había cumplido con el pago de US$120 millones requerido para la adquisición de las dosis, que seguían sin recibir.

Este domingo, Maduro insistió en su reclamo. "No puede ser. Ocho semanas con el dinero congelado (...). Si no se puede, si el sistema Covax dice que no puede, devuélvanos el dinero", dijo.