Jovenel Moïse: el día que entrevisté al presidente de Haití y se mostró confiado en que lograría unir a los haitianos

14 minutos

Tan confiado estaba de su momento, e interesado de dar a conocer sus opiniones, que accedió a repetir un tercio de las preguntas que no quedaron registradas por las cámaras por un problema técnico.

Él, sin embargo, con una gesticulación fluida y un discurso sereno, se mostró optimista: "A los haitianos no les gusta la guerra y mucho menos si es entre nosotros. No estamos en situación de matarnos unos a otros", me dijo.