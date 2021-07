Haití: "El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región"

1 hora

Y es que, en hechos aún no esclarecidos, el presidente del país, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros mientras dormía en su residencia de Puerto Príncipe.

"Cuando se analiza desde un punto de vista político, no es fácil pensar quién lo hizo o por qué. Ciertamente no sabemos quién se puede beneficiar de algo así. Es realmente uno de los hechos más intrigantes que han tenido lugar en la historia de Haití ", dice Fatton, quien es profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Virginia, EE.UU.

El también autor de Haiti's Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy ("La República depredadora de Haití: la interminable transición a la democracia", 2002) cree que un hecho de este tipo -y la forma en la que se resuelva- puede tener consecuencias no solo para la empobrecida nación caribeña.